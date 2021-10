Afghanistan : les ambassadeurs de 14 pays dont la Corée du Sud s’entretient avec le ministre taliban des Affaires étrangères par intérim

Photo : YONHAP News

Les ambassadeurs de 14 pays, dont la Corée du Sud, ont rencontré le ministre taliban des Affaires étrangères par intérim.D’après l’annonce faite hier par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’ambassadeur de Corée du Sud en Afghanistan, Choi Tae-ho, ainsi que ses homologues de 13 Etats se sont entretenus, la veille, avec Amir Khan Muttaqi dans un restaurant à Doha, au Qatar.C’est la première fois que l'entrevue entre un officiel sud-coréen et un diplomate taliban est dévoilée à la presse.Dans le détail, les diplomates des 14 nations, parmi lesquelles les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, l’Italie et le Qatar, ont demandé au nouveau régime afghan, entre autres, de garantir les droits de l’Homme et surtout ceux des femmes, de mettre en place un gouvernement tolérant, de prévenir le terrorisme et de protéger les activités humanitaires.En face, le chef de la diplomatie talibane par intérim a appelé la communauté internationale à reconnaître son gouvernement et à lever les sanctions économiques et le gel de ses comptes à l’étranger.Le diplomate sud-coréen a également expliqué que si le nouveau gouvernement afghan respectait les normes internationales, garantissait les droits fondamentaux et n’accueillait pas de terroristes sur son sol, Séoul avait l’intention de travailler avec ce dernier.*Source de l’image : @Zabihullah (compte Twitter du porte-parole des talibans)