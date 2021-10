Double hausse de la production et de la consommation en septembre

Photo : YONHAP News

Avec un taux de vaccination anti-COVID très élevé, les sud-Coréens sont nombreux à sortir de chez eux. Ce qui a fait rebondir les indices de la production et de la consommation le mois dernier.Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production industrielle, calculé sur une base 100 en 2015, s’est établi en septembre à 113,1, en hausse de 1,3 % par rapport au mois précédent. Il s’agit d’une première augmentation en trois mois, après une baisse de 0,7 % en juillet et de 0,2 % en août.La production dans le secteur des services a progressé de 1,3 % en septembre grâce à l’assouplissement des restrictions liées aux rassemblements privés, l’aide d’urgence pour les citoyens et la vaccination accélérée. Ce qui a tiré vers le haut l’ensemble de la production industrielle.Notamment, la production a bondi de 10,9 % dans l’hôtellerie et la restauration, faisant partie des activités les plus touchées par la crise du COVID-19. Elle a grimpé aussi de 11,2 % dans l’art, les sports et les loisirs. Pour ce qui est des ventes en gros et au détail, elle a augmenté de 0,7 %. La production dans les transports et l’entreposage a progressé de 4,5 % suite à la hausse des exportations, des importations et des voyages.A l’inverse, les productions minière et manufacturière ont accusé une baisse respective de 0,8 % et de 0,9 %. En raison de l’envolée des prix des matières premières et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la production a chuté de 9,8 % dans l’automobile et de 1,6 % dans les semi-conducteurs.Côté consommation, l’indice des ventes au détail, calculé sur une base 100 en 2015, a atteint 121,4 en septembre, en augmentation de 2,5 % sur un mois. Il a rebondi pour la première fois en trois mois. Il s’agit aussi de la hausse la plus importante depuis six mois (+2,5 % en mars).Comme les citoyens sont plus nombreux à sortir, les ventes ont augmenté de 3,8 % dans les biens non durables tels que les articles cosmétiques, et de 5,1 % dans les biens semi-durables, comme les vêtements. Par contre, elles ont diminué de 1,7 % dans les biens durables, comme les voitures.Par ailleurs, l’indice composite reflétant la conjoncture économique actuelle s’est maintenu au même niveau que le mois dernier, soit 101,2. Par contre, l’indicateur prévoyant la situation économique à venir a connu un petit recul de 0,3 point pour s’établir à 102,1.Selon le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki, la demande intérieure a pu rebondir parce que les consommateurs ont retrouvé le moral, notamment grâce à une vaccination plus rapide que dans d’autres pays et aux impacts de la politique gouvernementale.Egalement ministre des Finances, Hong a toutefois ajouté que des incertitudes subsistaient, comme le ralentissement de la reprise économique dans les principaux pays et la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Il a ainsi promis de déployer tous les efforts pour remettre sur les rails l’économie nationale au dernier trimestre de l’année et la vie quotidienne de la population.