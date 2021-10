Le Premier ministre rencontre le président du Conseil national fédéral des Emirats arabes unis

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre s’est entretenu, hier, avec le président du Conseil national fédéral des Emirats arabes unis (EAU), en déplacement à Séoul.Kim Boo-kyum a félicité Saqr Ghobash pour le 50e anniversaire de la fondation de son pays cette année. Il a souligné que Séoul et Abou Dabi continuaient de développer et d'élargir leur « partenariat stratégique spécial » à travers la coopération sanitaire et les échanges de haut niveau, malgré la crise du COVID-19. Et de souhaiter que les deux parties renforcent davantage leur coopération dans divers domaines tels que les énergies et les infrastructures.Le chef du gouvernement a demandé à son interlocuteur de faire en sorte que le Conseil national fédéral émirati apporte son soutien aux entreprises sud-coréennes qui souhaitent participer à des projets industriels sur place, tels que l’installation du câble sous-marin d’approvisionnement en électricité d’Abou Dabi et le complexe pétrochimique de Borouge.Saqr Ghobash a répondu que les EAU n’avaient pas oublié l’aide apportée par la Corée du Sud au début de la crise du coronavirus en leur fournissant des articles nécessaires à la lutte sanitaire. Dans la foulée, il a appelé Séoul à faciliter l’entrée sur son territoire aux Emiratis qui souhaitent recevoir des soins médicaux, même si le dispositif sanitaire est toujours de rigueur à cause de la pandémie.Pour information, le Conseil national fédéral fait office de « Parlement » avec un rôle consultatif.Avant cet entretien, Kim Boo-kyum a reçu les vice-ministres des Affaires étrangères et du commerce extérieur de sept pays de l’Amérique centrale et latine, à savoir le Guatemala, le Belize, le Costa Rica, la République dominicaine, le Salvador, le Honduras et le Panama. Il a affiché la volonté de son gouvernement de relever d'un cran sa coopération avec eux. Il s'agit de prendre l’initiative de fournir une aide vaccinale anti-COVID aux nations de cette région via le mécanisme international de solidarité COVAX.