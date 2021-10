COVID-19 : le retour progressif à la vie normale débutera le 1er novembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud lancera dès lundi prochain son nouveau dispositif sanitaire pour « vivre avec le COVID-19 ». Le retour progressif à la vie normale sera organisé en trois étapes, à six semaines d’intervalle. Durant les deux dernières semaines de chaque période, le gouvernement prévoit d’évaluer la situation globale avant de décider de passer ou non à la vitesse supérieure.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a expliqué, ce matin, quelques changements clés à venir lors d’une réunion quotidienne sur la lutte contre la pandémie.Dans une première étape, qui débutera le 1er novembre, les rassemblements privés seront autorisés jusqu’à dix personnes, qu’elles soient vaccinées ou non, dans la région métropolitaine de Séoul, et à 12 dans le reste du territoire.Toutefois, une mesure plus restrictive s’imposera dans les restaurants et les cafés où l’on doit enlever son masque pour consommer. La jauge y sera réduite à quatre personnes pour ceux qui n’ont pas accompli leur schéma vaccinal.Par ailleurs, pour accéder aux établissements à haut risque de contamination, tels que les lieux de vie nocturne ou les salles de sports en intérieur, il faudra présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif.En 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 2 124 nouveaux cas d'infection, à savoir 2 094 d’origine locale et 30 importés, dont 79 % sont recensés dans la mégalopole de Séoul. Ainsi, le bilan quotidien s’est maintenu au-dessus du seuil des 2 000 pour le deuxième jour consécutif.Le nombre total des contaminations depuis le début de la pandémie s’est établi à 360 536, celui des décès à 2 817, et le taux de létalité à 0,78 %.