NIS : Kim Jong-un aurait ordonné de collecter jusqu’au dernier grain de céréale

Photo : YONHAP News

Sur fond d’aggravation de la crise économique, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait ordonné de « s’approprier jusqu’au dernier grain de céréale » et de « mobiliser tous ceux qui mangent du riz » pour venir en aide aux agriculteurs.C’est ce qu’on a appris hier lors d'un briefing organisé par deux députés de la commission parlementaire du renseignement, juste après l’audit parlementaire auprès du Service national du renseignement (NIS).Selon le NIS, les échanges commerciaux entre Pyongyang et Pékin entre janvier et septembre 2021 n’étaient que de 185 millions de dollars, soit près d’un tiers du montant enregistré pendant la même période l’an dernier.La banque centrale nord-coréenne manquerait même de papier et d’encre pour imprimer les billets. Plus grave, en raison de la pénurie de médicament, des épidémies qui se transmettent par l’eau, comme la typhoïde, seraient en recrudescence.Concernant le programme nucléaire, des signes indiquant le redémarrage du réacteur de 5 MW ainsi que des installations de retraitement dans la principale centrale nucléaire de Yongbyon ont été repérés. Ce qui laisse supposer que le royaume ermite a procédé à l’opération de traitement des barres de combustible irradiées avec pour objectif d’obtenir plus de plutonium.