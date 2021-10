Séoul réitère son principe alors que Washington réclame la présence de Taïwan à l’Onu

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a publié un communiqué mardi appelant les membres des Nations unies à soutenir une participation significative de Taïwan au système onusien.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir, hier, aux journalistes, que le gouvernement prendrait en compte les facteurs concernés tels que le principe d’« une seule Chine » et le caractère de l’organisation internationale, comme ce fut toujours le cas.Pour rappel, le chef de la diplomatie américaine a condamné la politique de la Chine consistant à ne pas reconnaître Taïwan comme un Etat souverain pour empêcher la nation insulaire de participer à d’importantes organisations internationales. Selon Blinken, l'exclusion de Taïwan saperait le travail important de l'Onu et de ses agences, et la participation taïwanaise au système onusien ne serait pas une question politique mais une question pragmatique.La Chine n’a pas tardé à y réagir. Le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a vivement contesté la suggestion américaine en demandant des concertations rigoureuses.