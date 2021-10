L’accord aérien horizontal entre Séoul et l’UE entre en vigueur le 1er novembre

Photo : YONHAP News

L’accord horizontal dans le domaine de l'aviation signé en juin dernier entre la Corée du Sud et l’Union européenne (UE) prendra effet le 1er novembre. Le nombre de vols reliant les deux régions devrait par conséquent augmenter.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère des Affaires étrangères. Ainsi, les compagnies aériennes de 22 des 27 membres de l’UE pourront ouvrir des vols directs avec le pays du Matin clair à partir de n’importe lequel de ces 22 Etats. Par exemple, une compagnie polonaise pourra exploiter une liaison entre la Hongrie et la Corée du Sud.En revanche, les cinq pays avec lesquels Séoul n’a pas encore contracté d’accord bilatéral sur le transport aérien, à savoir l’Irlande, la Lituanie, la Slovénie, l’Estonie et Chypre, sont exclus de ce traité.Jusqu’à présent, la Corée du Sud a signé des accords aériens avec 92 pays, et 80 d’entre eux sont actuellement en vigueur.