COVID-19 : le couvre-feu levé dans les restaurants et cafés dès lundi prochain

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a présenté son plan détaillé pour le retour progressif à la vie normale dès le 1er novembre. Selon le ministère de la Santé et du Bien-être, la vie dans le pays devrait reprendre peu à peu son cours normal dans le cadre d'un nouveau dispositif sanitaire anti-COVID basé sur l’autonomie et la responsabilité des citoyens.D’après ce plan, le système dit « With Corona » sera organisé en trois étapes, à six semaines d’intervalle. La première phase consiste principalement à assouplir les restrictions imposées aux commerces, la deuxième à autoriser les événements de grande ampleur, et la troisième à lever entièrement les contraintes sur les rassemblements privés.Pendant les deux dernières semaines de chaque étape, l’exécutif prévoit d’évaluer la situation globale avant de décider de passer ou non à la vitesse supérieure. Pour cela, il prendra en compte le taux de vaccination complète, les capacités d’accueil médicales, le bilan des cas graves et des décès, et l’ampleur de la propagation du coronavirus, entre autres.Dans la première phase, qui débute lundi prochain, le couvre-feu sera supprimé dans tous les établissements accueillant du public : restaurants, cafés, instituts privés, cinémas, salles de spectacle, salles de fitness, karaokés et bains publics, à l’exception des établissements de vie nocturne. Ces derniers devront patienter jusqu’à la prochaine étape pour bénéficier du même principe. Entretemps, ils seront obligés de fermer leurs portes à minuit.Par ailleurs, il faudra présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour accéder aux établissements à haut risque de contamination, tels que les lieux de vie nocturne, les karaokés, les salles de sport en intérieur, les bains publics, les casinos et les hippodromes.Les rassemblements privés seront autorisés jusqu’à dix personnes, vaccinées ou non, dans la région métropolitaine de Séoul, et à 12 dans le reste du pays. Et ils ne connaîtront aucune restriction à partir de la troisième phase. Toutefois, une mesure plus restrictive s’imposera dans les restaurants et les cafés où la jauge sera réduite à quatre personnes pour ceux qui n’ont pas accompli leur schéma vaccinal.Les événements de grande ampleur pourront accueillir 100 personnes au maximum dans la première phase lorsqu’ils sont également ouverts aux personnes non vaccinées, ou jusqu’à 499 personnes dans le cas contraire. Cette restriction sera levée dans la deuxième étape dans le cas où seuls les vaccinés se réunissent.Côté éducation, les cours en présentiel seront généralisés à tous les élèves dès le lundi 22 novembre, c’est-à-dire après le « suneung », le baccalauréat sud-coréen, qui se déroule le jeudi précédent. Cela concerne les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la ministre de l’Education Yoo Eun-hae.Quant aux étudiants, ils devront attendre l’année universitaire 2022 qui débutera en mars prochain pour suivre tous les cours sur le campus de leurs établissements.