Photo : YONHAP News

Deux sud-Coréens ont été retenus pour le titre de « meilleur joueur du monde », décerné par la Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football (IFFHS). La liste des candidats a été dévoilée, hier, sur son site web.Son Heung-min figure parmi les 32 footballeurs en lice avec Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar.L'attaquant de Tottenham Hotspur a remporté, en janvier dernier, le titre de « meilleur joueur de football asiatique 2020 ».Côté féminin, Ji So-yun du Chelsea FC a été désignée candidate pour le titre de « meilleure joueuse du monde » avec 37 de ses consœurs, notamment Pernille Harder, Fran Kirby et Samantha Kerr.L'IFFHS annoncera le mois prochain les lauréats des Awards 2021 dans toutes les catégories.