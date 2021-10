Photo : YONHAP News

La saison d'automne bat son plein avec des températures agréables et un ciel majoritairement dégagé. Les signaux de pollution atmosphérique sont également au vert partout dans le pays.A 15h, ce vendredi, Météo-Corée relevait 17°C à Daegu, 20°C à Mokpo, et 21°C à Séoul, la région la plus chaude aujourd'hui.Le week-end sera à l'image de ce dernier jour travaillé de la semaine, avec un mercure oscillant entre 10°C le matin et 20°C l'après-midi.