G20 : le président Moon discute COVID-19 et paix dans la péninsule avec ses interlocuteurs

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont convenus d'intensifier leurs efforts afin d’augmenter l'approvisionnement en vaccins contre le COVID-19 des pays en développement. C’est ce qui a été décidé, samedi, lors du sommet Séoul-Bruxelles qui s’est tenu à Rome, en marge du sommet du G20 qui se déroule ce week-end en Italie.Selon la Cheongwadae, les deux dirigeants se sont donc mis d’accord afin de prendre des mesures pour augmenter l'approvisionnement en vaccins des pays en développement de manière fluide et équitable, car la pandémie a prouvé que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. Le numéro un sud-coréen a également profité de cet entretien pour informer son interlocutrice de la situation actuelle dans la péninsule coréenne et demander à l’Union européenne de continuer à travailler main dans la main pour y établir la paix.Toujours à Rome, le président Moon a tenu un sommet avec son homologue français Emmanuel Macron pendant près de 20 minutes. Les deux hommes, rappelons-le, s’étaient déjà entretenus dans le cadre du sommet du G7 en juin dernier, au Royaume-Uni. Le contenu de leur nouvelle rencontre n’a pour l'heure pas encore été révélé. Y étaient présents le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong et le conseiller à la sécurité nationale Suh Hoon.Ce n'est pas tout. Plus tot dans la soirée, un entretien avec le numéro un des Etats-Unis a également eu lieu. A cette occasion, Moon Jae-in a fait savoir à Joe Biden qu’il avait demandé, la veille, au pape François de se rendre en Corée du Nord afin de ramener la paix dans la péninsule. Ce dernier lui a alors répondu qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle, tout en ajoutant que son interlocuteur progressait dans l’instauration de la paix dans la péninsule. D’après la Maison bleue, il s’agissait d’une réunion informelle en marge du sommet du G20.Quant au sommet du G20 en lui-même, Moon a déclaré lors de la première session que la Corée du Sud allait augmenter sa capacité de production de vaccins contre le coronavirus pour une répartition équitable dans les pays en développement.