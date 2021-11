G20 : Moon Jae-in propose à Emmanuel Macron de coopérer pour atteindre la neutralité carbone

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue français Emmanuel Macron ont profité de leur présence au sommet du G20 à Rome pour tenir un sommet bilatéral. Leur dernier entretien remonte à juin. C’était dans le cadre du sommet du G7 au Royaume-Uni.Au menu de leurs nouvelles discussions, qui se sont déroulées hier au Centre des congrès La Nuvola : le changement climatique, le dossier nord-coréen ainsi que les sujets qui préoccupent actuellement la Corée du Sud tout comme la France.Le changement climatique, d’abord. Le numéro un français s’est félicité de la décision de Séoul de revoir à la hausse ses contributions déterminées au niveau national (CDN) pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, de 26,3 % actuellement à 40 % par rapport à l’année 2018. Le locataire de la Cheongwadae lui a alors proposé de travailler main dans la main pour atteindre la neutralité carbone.Ensuite, en estimant tous les deux que la stratégie « indo-pacifique » de la France et la « nouvelle politique du Sud » de la Corée du Sud ont beaucoup de points communs, le chef de l’Etat sud-coréen a suggéré à son interlocuteur de coopérer, à commencer par les domaines envisageables. Ce dernier a alors demandé la participation de Séoul à la réunion de rang ministériel concernant cette stratégie, prévue début 2022. Les deux leaders se sont également mis d’accord pour renforcer la coopération technologique dans des secteurs tels que ceux des semi-conducteurs ou des véhicules électriques.A propos de la péninsule coréenne, le président Moon a déclaré que les discussions Séoul-Pyongyang tout comme Pyongyang-Washington devaient redémarrer au plus tôt, tout en précisant que la Corée du Sud et les Etats-Unis étaient en train de mener divers efforts en ce sens. Le numéro un français lui a alors répondu que son pays était prêt à jouer le rôle nécessaire.Pour finir, Moon a remercié Macron pour sa visite d’Etat en 2018 en France et invité ce dernier à se rendre à son tour en Corée du Sud.