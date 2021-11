Le G20 ne parvient pas à s'entendre sur un délai précis pour la neutralité carbone

Photo : YONHAP News

Les chefs d'Etat et de gouvernement du G20 se sont mis d'accord pour atteindre l'objectif de vacciner 40 % de la population mondiale contre le COVID-19 d'ici la fin de cette année, et 70 % jusqu'à mi-2022.Concernant la réponse au réchauffement climatique, les participants au sommet sont convenus de fixer l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5ºC au-dessus des niveaux préindustriels, soit 0,5ºC de moins que l’objectif fixé par l'accord de Paris en 2015.Le Premier ministre italien Mario Draghi, qui préside le sommet à Rome, s'est félicité de cet engagement à conserver l'objectif de 1,5ºC et à déployer d'urgence une série de mesures appropriées.Hormis la conclusion de cet accord, le sommet du G20 n'a produit aucun résultat tangible. Ainsi, le délai retenu pour atteindre la neutralité carbone 2050 fait vaguement état du « milieu du siècle ». Ce à cause de l'opposition de la Chine et de l'Inde, les plus gros émetteurs de ce gaz polluant. Pas de date claire, non plus, pour sortir du charbon.Dans ce contexte, les observateurs prévoient que la COP26, qui a débuté hier à Glasgow en Ecosse serait elle aussi un demi-succès.Un peu plus tôt, le président sud-coréen Moon Jae-in a présenté à la 2e session du sommet de Rome, le « plan neutralité carbone 2050 », un scénario national selon lequel la production d’énergie basée sur le charbon sera totalement délaissée en 2050 et l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre sera atteint dans ce délai.Le locataire de la Maison bleue a également affiché la décision de Séoul de revoir à la hausse les contributions déterminées au niveau national (CDN) pour les porter à 40 %.A la 3e session du sommet portant sur le développement durable, le président Moon s'est engagé à augmenter l'aide publique au développement pour les énergies vertes afin de s’aligner sur les efforts des pays en développement destinés à atteindre l’objectif de neutralité carbone.Par ailleurs, le chef d'Etat sud-coréen a souligné que la participation des générations futures était cruciale pour réaliser avec succès les Objectifs de développement durable (ODD) et la transition numérique verte.