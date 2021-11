You Heung-sik : le Vatican pourrait soutenir Pyongyang pour la vaccination

Photo : YONHAP News

Le Vatican pourrait apporter un soutien humanitaire à la Corée du Nord. C’est ce qu’a déclaré samedi dernier le nouveau préfet de la Congrégation pour le clergé, Lazare You Heung-sik, en indiquant que le Saint-Siège venait toujours en aide aux pays dans le besoin.La veille, le secrétaire d’Etat du Vatican, Pietro Parolin, s’est exprimé dans le même sens lors de sa rencontre avec le président sud-coréen Moon Jae-in, en visite à Rome.A propos de la possibilité que les vaccins contre le COVID-19 puissent faire partie de l'assistance, l’archevêque sud-coréen ne l'a pas écartée, évoquant la « bonne volonté » du pape François. Selon lui, ce qui est important est l'attitude de Pyongyang, et si ce dernier est prêt à accepter le soutien, plusieurs voies seront alors possibles pour y parvenir.Alors que le souverain pontife a affiché samedi son intention de visiter le royaume ermite, You a confirmé les efforts du Vatican par divers moyens pour créer des climats propices à ce projet. Il a également affirmé avoir entendu la volonté du régime de contacter le Saint-Siège, sans préciser la source.La balle est désormais dans le camp de la Corée du Nord, en plein combat contre la pandémie, qui décidera de concrétiser ou non cette visite papale.