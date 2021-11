G20 : Moon Jae-in rencontre les dirigeants allemand, australien, français et européen

Photo : YONHAP News

En marge du sommet du G20, à Rome, le président sud-coréen Moon Jae-in a eu hier un tête-à-tête avec la chancelière allemande Angela Merkel. Il a salué les relations Séoul-Berlin qui n'ont cessé d'évoluer dans les domaines politique, économique et culturel depuis 2005, l'année de l'investiture de cette dernière.Le locataire de la Maison bleue a demandé à son interlocutrice son soutien, même après son départ, non seulement au processus de paix dans la péninsule coréenne mais également aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la crise migratoire et la pandémie. La chancelière lui a répondu espérer l'évolution continue des relations Séoul-Berlin.Auparavant, Moon s'est également entretenu avec le Premier ministre australien Scott Morrison de la coopération en matière de neutralité carbone. En effet, les deux dirigeants ont signé un partenariat pour le développement technologique sur la neutralité carbone. Cet accord permettra de réaliser une coopération structurée dans de nombreux secteurs dont l'hydrogène, le stockage d'énergie, la capture et l'usage du carbone, entre autres.Samedi, le président sud-coréen a également rencontré son homologue français au Centre des congrès La Nuvola. Emmanuel Macron s’est félicité de la décision de Séoul de revoir à la hausse ses contributions déterminées au niveau national (CDN) pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moon Jae-in lui a alors proposé de collaborer pour atteindre ensemble la neutralité carbone.Les deux chefs d'Etat ont ensuite estimé que la stratégie « indo-pacifique » de Paris et la « nouvelle politique du Sud » de Séoul avaient beaucoup de points communs, avant de convenir d’entretenir une plus large coopération technologique dans les secteurs des semi-conducteurs ou des véhicules électriques.Moon n’a pas manqué de discuter avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ensemble, ils se sont engagés à conjuguer leurs efforts afin d’augmenter l'approvisionnement en vaccins contre le COVID-19 des pays en développement.