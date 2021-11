COVID-19 : coup d’envoi du « retour à la vie normale »

Photo : YONHAP News

Le plan sanitaire pour le retour progressif à la vie normale débute aujourd’hui. Le couvre-feu a été levé dans la plupart des établissements accueillant du public, dont les restaurants et les cafés. Les bars et les boîtes de nuit peuvent ouvrir leurs portes jusqu’à minuit.Pour ce qui est des rassemblement privées, jusqu’à dix personnes sont autorisées à Séoul et dans ses environs, et 12 dans le reste du territoire, qu’elles soient vaccinées ou non. Toutefois, si la rencontre a lieu dans un restaurant ou un café, le nombre de non-vaccinés est limité à quatre.Pour l’accès aux installations à haut risque de contamination, il faut présenter un passe sanitaire ou un certificat de test PCR négatif. Les structures concernées sont les karaokés, les bains publics, les salles de sport, les bars et les casinos, ainsi que les établissements hospitaliers et les Ephad, entre autres.Le passe sanitaire peut prendre la forme d’un certificat numérique ou sur papier, ou d’un autocollant apposé sur une pièce d’identité. Les jeunes de moins de 18 ans, les individus guéris du COVID-19 et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales ne sont pas soumis à cette restriction. Le gouvernement accordera un délai de grâce d’une semaine en attendant que le nouveau système s’installe.En ce qui concerne les événements, ils peuvent accueillir jusqu’à 499 individus vaccinés ou testés négatifs au virus, ou 99 dans le cas contraire. Dans les cinémas et les stades en plein air, les spectateurs peuvent manger dans une zone dédiée.Dans le milieu éducatif, tous les élèves d'école primaire, du collège et du lycée pourront se rendre aux cours en présentiel à compter du 22 novembre, la semaine suivant le « suneung », l’équivalent sud-coréen du baccalauréat.Par ailleurs, si le taux d'occupation des lits d'hôpitaux dépasse 75 %, ce plan sera suspendu pour donner place à la stratégie d’urgence.Hier, en l'espace de 24 heures, la Corée du Sud a recensé 1 686 nouveaux cas, à savoir 1 666 locaux et 20 importés. Le chiffre est retombé à moins de 2 000 en cinq jours, mais reste au-dessus de 1 000 depuis le 7 juillet dernier, le début de la quatrième vague.