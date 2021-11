De plus en plus de diplômés universitaires exercent un emploi précaire

Photo : Getty Images Bank

2 842 000 diplômés universitaires sud-coréens occupaient un emploi irrégulier en août, soit 12,7 % de plus en un an. Il s'agit du plus haut niveau jamais enregistré depuis 2003, l'année de l'établissement de ces statistiques.Selon les chiffres rendus publics par le Service des informations statistiques de Corée (Kosis), la part de ces diplômés a atteint 35,2 % du total des emplois irréguliers du pays, un autre record en la matière, en hausse de 1,3 % en glissement annuel.Parmi ces travailleurs irréguliers diplômés, 1 612 000 étaient des femmes, soit 56,7 %, contre 1 229 000 hommes.Par type de contrat, 71,2 % de ces emplois irréguliers étaient régis par un contrat à durée déterminée.Par ailleurs, 1 005 000 salariés (35,4 %) à temps partiel travaillaient moins de 36 heures par semaine, alors que 557 000 (19,6 %) étaient des travailleurs journaliers externalisés.La part des vingtenaires et des trentaines dans ces emplois irréguliers a enregistré 30,1 % pour atteindre 2 430 000, soit 125 000 de plus qu'il y a un an. La tranche des sexagénaires est de 29,8 %, suivie par celle de quinquagénaires avec 20,7 %.