Présidentielle 2022 : la primaire interne du PPP débute aujourd’hui

Photo : KBS News

Hier, à la veille de la primaire interne du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l'opposition, pour la présidentielle de 2022, ses candidats ont appelé au soutien des citoyens.Yoon Seok-youl a indiqué, dans un message vidéo, que personne n’était un expert pour occuper le poste de président, tandis que Hong Joon-pyo a organisé une conférence de presse pour exprimer ses regrets d’avoir exclu la présidente déchue Park Geun-hye de la formation et s’engager à accorder une grâce à cette dernière ainsi qu'à son prédécesseur Lee Myung-bak, tous deux derrière les barreaux.Quant à Yoo Seong-min, il a visité Daegu, sa ville natale, pour restaurer la confiance des habitants qui lui ont tourné le dos à cause de son rôle dans la destitution de Park Geun-hye. Enfin, Won Hee-ryong a souligné qu’il était le mieux placé pour battre Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir.Lors du débat télévisé qui s’est tenu hier soir, l’enjeu principal était de prouver la compétitivité de chacun pour vaincre Lee. A propos du scandale de corruption entourant le projet de développement foncier de Daejangdong, dans lequel est soupçonné de tremper ce dernier, Yoon Seok-youl a mis en valeur le fait qu’il a été procureur général, et Yoo Seong-min qu’il constituait le candidat le plus redoutable du camp d’opposition en termes de moralité et de politique.Le PPP organise le vote de ses membres aujourd’hui et un sondage d’opinion publique à partir de mercredi pendant deux jours. Le vainqueur sera dévoilé vendredi.