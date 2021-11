Coup d'envoi du Korea Sale Festa 2021

Photo : YONHAP News

Le « Korea Sale Festa 2021 », le plus grand événement consacré aux soldes en Corée du Sud, débute aujourd'hui pour durer jusqu’au 15 novembre.Soutenue par le gouvernement et 17 collectivités locales, cette édition mobilise en ligne et hors ligne 2 053 entreprises du pays, un record historique. Parmi elles figurent quelque 1 179 industriels des secteurs de l'électroménager, des smartphones, de l’automobile, de l'immobilier, des cosmétiques et de la mode, des biens de consommation directement liés à la vie quotidienne des citoyens.A titre d'exemple, les géants des technologies comme Samsung Electronics et LG Electronics ainsi que 74 petites et moyennes entreprises offrent des rabais allant jusqu'à 40 % sur les téléviseurs, les lave-linge, les réfrigérateurs et autres produits électroménagers prisés.De leur côté, les constructeurs automobiles Hyundai Motor et Renault Samsung Motors proposent des remises spéciales et des cadeaux pour les acheteurs de leurs principaux modèles.Les consommateurs peuvent également profiter de réductions jusqu’à 80 % sur 386 marques de mode et 60 % dans les enseignes de cosmétiques.Les marchés traditionnels, les grands magasins, les grandes surfaces et les boutiques en ligne offrent eux aussi des remises d'envergure tout comme des cadeaux ou des bons de réduction.Les sociétés de cartes de paiement participent elle aussi à la manifestation, offrant des versements échelonnés sans frais en six fois maximum.La cérémonie d’inauguration du Korea Sale Festa 2021 a eu lieu hier au Dongdaemun Design Plaza (DDP) en présence du Premier ministre, du ministre de l'Industrie et du Commerce et de nombreux commerçants. Le comité d'organisation reversera les profits résultant de l'événement aux classes défavorisées.