Séoul et Washington mènent un exercice aérien conjoint pendant 5 jours

Séoul et Washington ont entamé aujourd’hui un entraînement aérien conjoint qui durera cinq jours.Les armées de l’air des deux alliés mobiliseront chacune une centaine d’avions de combat, dont des F-15K et KF-16 sud-coréens et des F-16 américains. Mais aucun aéronef ne s’envolera depuis le continent américain, et la manœuvre d’envergure réduite se déroulera à huis clos.Auparavant, les deux pays ont effectué chaque année en décembre « Vigilant Ace », un exercice de grande ampleur, mais celui-ci a été remplacé par un entraînement général de préparation au combat d’une envergure moins importante depuis 2018, sur fond de réchauffement des relations intercoréennes. Cette décision a été critiquée comme un dispositif visant à ménager la Corée du Nord.Cette année aussi, les autorités militaires des deux pays n’ont pas dévoilé le calendrier et maintiendront un certain niveau de discrétion.Le régime de Kim Jong-un ne manquerait pas de protester contre cet entraînement combiné. En effet, il a récemment exhorté Séoul et Washington à abandonner la politique de « deux poids deux mesures », en les fustigeant d’avoir défini ses activités de missiles comme des « provocations » alors qu’ils ont justifié les leurs comme dissuasives.