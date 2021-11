G20 : le chef de la diplomatie sud-coréenne rencontre ses homologues américain et chinois

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong, et son homologue américain Antony Blinken se sont entretenus hier à Rome en marge du sommet du G20.Durant la rencontre d'une heure, les deux hommes ont échangé sur les relations Séoul-Washington, la conjoncture dans la péninsule coréenne et la réponse à la pandémie de COVID-19.Selon le ministère sud-coréen, Chung et Blinken se sont mis d'accord pour maintenir une gestion stable de la situation dans la péninsule, avant de consulter sur les moyens de reprendre le processus de paix, y compris la déclaration de la fin officielle de la guerre de Corée.Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie sud-coréenne a rencontré aussi son homologue chinois Wang Yi. Ils se sont penchés de façon sincère et en profondeur sur les moyens de remettre sur les rails au plus vite le processus de paix dans la péninsule.Dans la foulée, les deux parties se sont engagées à rehausser les relations d’amitié et de compréhension mutuelle entre leurs peuples. Effectivement, à l'occasion du 30e anniversaire de l'ouverture de leurs relations diplomatiques, la Corée du Sud et la Chine inaugureront l’« Année croisée des échanges culturels 2020-2021 » et le « Comité pour la promotion des relations Séoul-Pékin ».