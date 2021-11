Les exportations cette année ont atteint 500 milliards de dollars en un temps record

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, les exportations de la Corée du Sud ont grimpé de 24 % en glissement annuel pour s’établir à 55,55 milliards de dollars. Un record jamais atteint pour un mois d’octobre, et le deuxième montant le plus élevé tous mois confondus, derrière septembre 2021.Les ventes à l’étranger poursuivent sur une courbe ascendante pour le 12e mois consécutif. Ces huit derniers mois, elles ont enregistré une hausse solide de plus de 50 milliards de dollars. Le montant cumulé de janvier à octobre a déjà dépassé celui de l’an dernier avec 523,2 milliards de dollars. Le chiffre n’avait jamais franchi le seuil de 500 milliards de dollars en si peu de temps.Les exportations ont augmenté tant sur les marchés principaux qu’émergents. Dans le détail, les catégories phares telles que les semi-conducteurs, la pétrochimie et l’acier ainsi que les secteurs plus récents comme la bio-santé et les batteries électriques ont poursuivi leur essor. En revanche, les véhicules et les composants automobiles ont reculé en raison du problème d’approvisionnement des puces électroniques.Quant aux importations, elles ont atteint 53,8 milliards de dollars. La balance commerciale reste ainsi excédentaire depuis 18 mois. Le volume du commerce international a dépassé la barre des mille milliards de dollars dans le plus court laps de temps et a retrouvé la 8e place du classement mondial en neuf ans.Le gouvernement a salué l’embellie des exportations qui a conduit la reprise économique d’avant-COVID du pays et prévu que leur montant annuel franchirait le cap des 600 milliards de dollars d’ici la fin de cette année, du jamais vu.