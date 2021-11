Montée en flèche des ventes de voitures électriques

Photo : YONHAP News

Plus de 200 000 voitures électriques sont immatriculées à ce jour en Corée du Sud, soit 3,6 fois plus qu'en 2018 avec 56 000.Selon le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports, 24 780 000 véhicules en tous genres ont été enregistrés jusqu'au mois de septembre dernier. Or, les nouvelles immatriculations se sont limitées à 407 000 au 3e trimestre, en recul de 14,8 % par rapport au trimestre précédent. Une baisse notamment due à la pénurie de semi-conducteurs.Les voitures écologiques, qui englobent les modèles électriques, à hydrogène et hybrides, ont néanmoins progressé pour atteindre au 3e trimestre un cumul de 1 063 000 immatriculations, en hausse de 9,2 % par rapport au 2e trimestre. La plus grande part a été enregistrée dans la province de Gyeonggi, devant Séoul et l'île de Jeju.Pour ce qui est des seuls modèles électriques, la majorité des nouvelles immatriculations est venue d'Incheon, la ville qui offre la plus grosse subvention à l'achat.Parmi ces véhicules non polluants, ceux de tourisme ont représenté 81,3 % du total avec 164 000, et les camions 17,4 % avec 35 000. Les immatriculations de ces derniers ont bondi par rapport à fin 2019 grâce aux mesures incitatives, dont la subvention à l'achat de véhicules industriels électriques.