Séoul prévoit un budget record de 44 000 milliards de wons en 2022

Photo : KBS News

La municipalité de Séoul prévoit un budget de 44 074,8 milliards de wons pour 2022, soit 32,4 milliards d’euros. Elle a fait état d'un tel montant dans son projet budgétaire déposé ce matin au conseil municipal.Il s’agit d’un bond de 9,3 % par rapport à cette année. Et notons que c’est la première fois que le chiffre dépasse 40 000 milliards de wons. A préciser toutefois que si l'on tient compte du budget résiduel de 2021, le montant net s’établit à 39 014,4 milliards de wons, ou 28,8 milliards d’euros.Le gouvernement local estime que la recette du fisc s’élèverait à 23 095,6 milliards de wons, ou 17,6 milliards d’euros, en profitant de la hausse des taxes d'acquisition perçues et de l’éventuel rétablissement économique.Le budget sera principalement utilisé pour la reprise de la vie quotidienne des citoyens et le renforcement de la sécurité sociale. La première catégorie comprend l’assistance aux petits commerçants et aux classes défavorisées et la création d'une société équitable pour les jeunes, tandis que la deuxième inclut des dispositifs de soutien sur mesure et l’offre de logements sociaux.Qui plus est, l’enveloppe destinée au développement de la ville sera allouée pour la promotion des industries d’avenir et de l’entrepreneuriat ainsi que le renforcement de la compétitivité culturelle et touristique de la capitale.