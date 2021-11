La course à la présidentielle 2022 va bon train

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, à la présidentielle de 2022, va de l'avant dans son projet du versement d’une nouvelle aide d’urgence destinée à la population frappée de plein fouet par le COVID-19. Il a précisé que cette initiative pourrait se réaliser sous réserve de consensus national.La formation présidentielle a déclaré s’efforcer d’institutionnaliser les enjeux récemment évoqués par Lee, tels que l’élargissement du dédommagement des pertes des petits commerçants et la semaine de travail de quatre jours, en plus du dossier des prestations financières.Dans le camp d’en face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a commencé aujourd’hui le vote de ses membres pour la primaire interne. La veille, Yoon Seok-youl, l’un des quatre prétendants du parti conservateur, a indiqué, dans un message vidéo, que personne n’était un expert pour occuper le poste de président. Son rival Hong Joon-pyo a organisé quant à lui une conférence de presse pour exprimer ses regrets d’avoir exclu la présidente déchue de la formation.Quant à Yoo Seong-min, il s’est rendu à Daegu, sa ville natale, pour restaurer la confiance des habitants qui lui ont tourné le dos à cause de son rôle dans la destitution de Park Geun-hye. Enfin, Won Hee-ryong a souligné qu’il était le mieux placé pour battre Lee Jae-myung.Par ailleurs, Ahn Cheol-soo, le patron du Parti du peuple, une petite formation d’opposition, a officialisé ce matin sa candidature à la course à la Cheongwadae. Il a affiché sa ferme volonté d’ouvrir l’ère de la transition et de l’innovation. Concernant la possibilité de la collaboration avec un candidat du PPP, Ahn s’est montré sceptique en indiquant que son but était de remporter le suffrage.