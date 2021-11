Pyongyang fustige le contrat de Netflix qui ne fait qu’engraisser des sociétés américaines

Photo : YONHAP News

Le média de propagande nord-coréen Meari s’en est pris aux séries sud-coréennes qui « ne font qu’engraisser les entreprises américaines ».Dans un article publié hier, le site internet a rapporté que les entreprises sud-coréennes des secteurs de l’art et de la culture misaient sur Netflix face à la baisse de fréquentation des cinémas et des théâtres sur fond de COVID-19. Bon nombre d’œuvres sud-coréennes dégagent des recettes de plusieurs milliards de dollars, selon lui, mais les firmes de production audiovisuelle locales ne touchent que 10 % du coût de production à cause de « contrats abusifs ».Toujours selon ce média, des voix s’élèvent également en Corée du Sud contre le fait que les contenus produits localement sont victimes du mercantilisme des sociétés américaines.Si Meari n’a pas mentionné d’exemple précis, il aurait implicitement visé la série « Squid Game » qui fait un carton dans le monde, suscitant la polémique sur le mode de contrat de Netflix. En effet, la plateforme de streaming américaine opte pour le « pré-achat », c’est-à-dire l’acquisition des droits d’auteur avant la production d’un film ou d’une série. L’entreprise prend en charge les coûts de fabrication, de marketing à l’étranger et de doublage, mais ne fournit pas de primes aux producteurs et aux réalisateurs.Le royaume ermite affiche un intérêt particulier à l’essor de cette série en pointant du doigt sa violence ou le capitalisme et la politique gouvernementale du Sud dénoncés dans cette série.