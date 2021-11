COP26 : Moon Jae-in s’engage à réduire de 40 % les émissions de GES d’ici 2030

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est exprimé, hier après-midi, heure locale, à la tribune du sommet de la 26e conférence des Nations unies sur le climat (COP26), qui se tient à Glasgow au Royaume-Uni. Moon Jae-in a été le 17e dirigeant à prendre la parole. Il a commencé son discours en faisant trois promesses et une proposition.Le chef de l’Etat a en premier lieu fait état de l’objectif actualisé des contributions déterminées au niveau national (CDN) de son pays. Il s’agit de réduire de 40 % par rapport au niveau de 2018 et à l’horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre (GES), soit 14 % de plus que son précédent objectif. Pour lui, c’est une tâche qui constitue un défi considérable.Moon s’est ensuite engagé à diminuer les émissions de CO2 de la péninsule entière via la coopération forestière avec la Corée du Nord. « Les arbres absorbent les GES. Ils permettent aussi de lutter contre la désertification et de promouvoir la paix dans les zones frontalières », a-t-il affirmé.Pour la dernière promesse, il a annoncé la fermeture de toutes les centrales à charbon de son pays d’ici 2050.En ce qui concerne sa proposition, le numéro un sud-coréen a préconisé de tenir régulièrement un sommet des jeunes sur le climat, étant donné que les efforts seuls du gouvernement et des entreprises ne seront pas suffisants pour atteindre la neutralité carbone. Selon lui, si l’ancienne et la nouvelle génération se penchent ensemble sur les solutions pour sortir de la crise climatique, la marche de l’humanité vers un monde durable s’accélérera.Le locataire de la Maison bleue a également souligné que Séoul contribuerait à réduire la différence de position entre les économies avancées et les pays en développement à l’égard de l’empreinte carbone.Par ailleurs, la Corée du Nord a été représentée aux assises par deux délégués, dont son ambassadeur à Londres, Choe Il. Ils étaient aussi présents lors de l’intervention du président sud-coréen.