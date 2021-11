« Butter » de BTS dépasse les 600 millions de vues sur YouTube en cinq mois

Photo : YONHAP News

Le clip de « Butter » des Bangtan Boys vient de franchir la barre des 600 millions de vues sur YouTube, près de cinq mois après sa sortie.Selon son agence Big Hit Entertainment, la vidéo dévoilée le 21 mai dernier vient de dépasser, à 0h46 plus précisément, ce seuil symbolique, 165 jours après sa mise en ligne. Ainsi, il est devenu le 11e clip du septuor sud-coréen visionné plus de 600 millions de fois.Pour rappel, le deuxième single de BTS chanté entièrement en anglais a connu un vif succès à travers le monde. Débutant à la 1ère place du Billboard Hot 100 du 5 juin, il a conservé son trône pour la 7e semaine d’affilée et pris la tête de ce fameux classement pour un total de dix semaines, soit le chiffre le plus élevé pour cette année.« Butter » détient également le record du clip le plus visionné dans les 24 premières heures sur YouTube, totalisant 182 millions de vues en un jour. Le boys band compte à ce jour 35 vidéos consultées par plus de 100 millions d’internautes. Parmi eux, « DNA » et « Boy With Luv » ont dépassé chacune les 1,3 milliard de vues, alors que « Dynamite » a enregistré plus de 1,2 milliard de visionnages.Par ailleurs, « Dynamite », le premier single en anglais de BTS sorti le 21 août 2020, a été certifié « triple platine » par la Recording Industry Association of America (RIAA). C’est ce qu’a fait savoir hier la RIAA sur son site officiel. L’association américaine attribue cette certification aux singles vendus à plus de 3 millions d’unités.Rappelons que « BE », le mini-album du septuor publié en novembre 2020, a été certifié « platine » pour ses ventes supérieures à 1 million d’exemplaires, et son titre « Life Goes on» certifié « or » avec plus de 500 000 unités vendues.