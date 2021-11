Entretien à Glasgow des chefs de la diplomatie sud-coréenne et britannique

Photo : YONHAP News

En voyage à Glasgow en Ecosse où se tient la COP26, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu hier avec son homologue britannique. Chung Eui-yong et Liz Truss ont alors échangé sur le changement climatique et les questions liées à la péninsule coréenne.D’après la diplomatie sud-coréenne, les deux ministres ont évoqué le fait que cette année, leurs dirigeants se sont rencontrés deux fois en tête-à-tête, respectivement en marge de l’Assemblée générale des Nations unies et du sommet du G7, avant de s’engager à renforcer la coopération entre Séoul et Londres dans les domaines politique et économique.La nouvelle cheffe de la diplomatie britannique en a profité pour saluer le pays du Matin clair pour avoir rehaussé ses ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de souhaiter continuer à travailler main dans la main avec lui pour relever les défis mondiaux comme le réchauffement climatique et la pandémie de coronavirus.En retour, Chung est revenu sur les sérums anti-COVID du laboratoire Pfizer que le Royaume-Uni a livrés à la Corée du Sud le mois dernier dans le cadre du « swap » de vaccins. Selon lui, ces doses ont aidé son pays à atteindre la semaine dernière son objectif de vacciner complètement 70 % de la population. Le ministre a présenté en même temps la politique nord-coréenne de l’administration de Moon Jae-in et sollicité le soutien du Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu.Truss a alors assuré son soutien aux efforts du gouvernement sud-coréen pour instaurer la paix dans la péninsule.