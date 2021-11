Nouvelle réunion de travail Séoul-Washington sur la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu hier à Washington une réunion diplomatique de travail. Avec au cœur des discussions : leur engagement envers la Corée du Nord.L’adjointe au représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord, Jung Pak, a conduit la délégation américaine, et le directeur général chargé de la paix et de la diplomatie au ministère des Affaires étrangères, Rim Kap-soo, celle de Séoul.Des responsables des présidences et des autres ministères concernés des deux parties étaient aussi présents à cette deuxième réunion consacrée au dossier nucléaire nord-coréen en une semaine. La dernière a eu lieu le 24 octobre à Séoul, alors entre leurs négociateurs nucléaires.D’après le ministère sud-coréen, les pourparlers d’hier ont été dominés par les mesures visant à instaurer une relation de confiance avec Pyongyang, à clore officiellement la guerre de Corée et à accorder des aides humanitaires aux habitants nord-coréens, entre autres.Le département d’Etat américain a lui aussi publié un communiqué de presse, selon lequel les deux alliés ont échangé sur la situation dans la péninsule, la coopération humanitaire envers le royaume ermite ainsi que la possibilité de renouer le dialogue avec lui.