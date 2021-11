Les prix à la consommation grimpent de 3,2 % en octobre, un record en 9 ans et 9 mois

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la consommation s’est accru de 3,2 % en octobre pour atteindre 108,97 points. D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), il a connu une hausse de 3,2 % en glissement annuel. Il s’agit de la plus forte augmentation en neuf ans et neuf mois. Pour rappel, il avait progressé de 3,3 % en janvier 2012.Dans le détail, les biens se sont renchéris de 3,2 %. Le rebond du mois dernier a été particulièrement important dans les produits pétroliers avec 27,3 %, soit un niveau jamais atteint depuis août 2008. Les prix de l’électricité, de l’eau et du gaz ont cru de 1,1 % alors que la progression a marqué le pas pour les produits agricoles, halieutiques et d’élevage avec seulement 0,2 %.Les services eux aussi ont augmenté de 3,2 %. Le taux de croissance du montant des dépôts pour le « jeonse » a atteint 2,5 %, soit le plus élevé depuis novembre 2017, alors que celui du loyer mensuel n’a cru que de 0,9 %.Enfin, les prix des services publics et ceux des services à la personne ont progressé respectivement de 5,4 % et de 2,7 %. De son côté, l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les articles de première nécessité a gagné 4,6 %, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2011.