Washington appelle Pékin et Moscou à appliquer totalement les sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a mis en avant la nécessité d’appliquer totalement les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies imposées à la Corée du Nord. C’est la réponse apportée par Washington à la Chine et à la Russie, qui ont récemment déposé une proposition à l’Onu qui consiste à alléger les mesures restrictives contre Pyongyang, soulignant que leur allié nord-coréen ne procède pas au lancement de missile balistique intercontinental (ICBM).C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole du ministère américain, interrogé aujourd’hui par Radio Free Asia (RFA). Ned Price a appelé Pékin et Moscou à s'acquitter complètement des obligations internationales, adoptées à l’unanimité par les membres du Conseil de sécurité onusien.A noter que l’adoption d’une résolution nécessite l’accord des cinq membres permanents et d’au moins neuf membres non permanents de l’organe sécuritaire des Nations unies.Dans ce contexte, le bureau du porte-parole de l’organisation internationale s’est contenté de rappeler que l’Onu se soumettrait à la décision prise par son Conseil de sécurité.Security Council Report, une organisation indépendante à but non lucratif, a de son côté analysé que l’Onu pourrait envisager un assouplissement partiel et temporaire des sanctions, invoquant les propos tenus par son rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord, Tomas Ojea Quintana, en ce sens.Selon son rapport, le Conseil de sécurité pourrait adopter une déclaration officielle appelant à la reprise d’un dialogue diplomatique avec Pyongyang, tout en exhortant ses membres à mettre en oeuvre des résolutions onusiennes en guise de protestation contre les tirs balistiques nord-coréens.