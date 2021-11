Photo : YONHAP News

Après Glasgow au Royaume-Uni, où il a participé à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le président Moon Jae-in s’envole aujourd’hui pour la Hongrie, dernière étape de sa tournée européenne, qui a débuté en Italie.Le chef de l’Etat commencera son programme à Budapest par un déplacement sur le lieu de commémoration des victimes du naufrage d’un bateau de touristes sud-coréens sur le Danube. C’était en mai 2019.Le dirigeant s’entretiendra ensuite en tête-à-tête avec son homologue hongrois Janos Ader et prendra part également au sommet et à un forum d’affaires du groupe de Visegrad réunissant quatre pays d’Europe centrale : la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne.