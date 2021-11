COVID-19 : le nombre de nouveaux cas repart à la hausse

Photo : YONHAP News

Quelque 118 000 personnes ont reçu hier leur deuxième dose de vaccin contre le COVID-19, ce qui porte désormais à près de 38,8 millions le nombre cumulé d'individus complètement vaccinés, ou 75,6 % de la population.De même, quelque 80 000 personnes ont reçu leur première injection au cours des dernières 24 heures. Le taux de primo-vaccinés s’élève ainsi à 80,3 %. Quant au nombre de patients atteints de formes graves de la maladie et de décès, il a progressé de quatre et de 16 respectivement sur une journée.Un total de 1 589 nouveaux cas positifs ont été recensés, en hausse de plus de 300 en une semaine. C’est une conséquence de l’allègement des restrictions sanitaires en amont de la transition, hier, vers un retour progressif à la vie normale.Sur les sept derniers jours, le taux de reproduction est reparti à la hausse pour atteindre 1,03, tandis qu’il restait inférieur à 1 pendant les trois semaines précédentes.Le gouvernement a déjà estimé qu’après le retour à la normale, le nombre moyen de nouveaux cas de coronavirus pourrait doubler, voire tripler. Il s’est cependant voulu rassurant, en affirmant que la Corée du Sud dispose d’un système de santé capable de prendre en charge jusqu’à 5 000 cas supplémentaires par jour et 500 malades en état critique.Pourtant, l’exécutif resserrera l’étau sanitaire si le risque de propagation fulgurante du virus s’accroît de nouveau, et ce en tenant compte de plusieurs facteurs tels que le taux d’occupation des lits d’hôpitaux ou encore celui de létalité.