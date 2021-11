Lee In-young et le chef de l'OMS s'engagent à coopérer sur les dossiers nord-coréens

Photo : YONHAP News

Après avoir accompagné le président de la République Moon Jae-in lors de sa visite en Italie dans le cadre du sommet du G20, le ministre de la Réunification s'est entretenu hier avec le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, en Suisse. Lee In-young et Tedros Adhanom Ghebreyesus ont décidé de renforcer la coopération humanitaire dans le but d'aider la Corée du Nord à lutter contre le COVID-19. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère dans un communiqué.A cette occasion, Lee a également salué le leadership dont fait preuve l’OMS dans sa gestion de la pandémie. Les deux parties se sont engagées à multiplier les échanges en matière de santé publique et de médecine en Corée du Nord. Il a ensuite discuté avec le secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Jagan Chapagain, et le vice-président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Gilles Carbonnier, dans le but de résoudre le dossier des retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée (1950-1953). Les sujets de discussion étaient variés, allant de la coopération humanitaire jusqu’au changement climatique en passant par la gestion des catastrophes.Enfin, le ministre a rencontré le même jour des effectifs sud-coréens qui travaillent dans différentes organisations internationales basées à Genève et échangé des opinions concernant la situation de la péninsule coréenne et les enjeux intercoréens. Il rentrera demain à Séoul.