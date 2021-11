Présidentielle 2022 : le Minjoo lance son comité de campagne, le PPP poursuit le vote de sa primaire

Photo : YONHAP News

Dans la majorité comme dans l’opposition, la classe politique continue à s’activer dans la perspective de la présidentielle de mars prochain.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a officiellement mis sur pied aujourd’hui son comité de campagne dit du « grand tournant » de la Corée du Sud. Une cérémonie marquant ce lancement a eu lieu dans l’après-midi à Séoul en présence de pas moins de 500 personnalités. Parmi elles, Lee Jae-myung, investi candidat de la formation, et ses adversaires de la primaire.Dans le camp d’en face, au Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, le vote par smartphone de ses adhérents se poursuit aujourd’hui encore pour désigner leur candidat.Hier, le premier jour du scrutin, le taux de participation a atteint 43,82 %, soit cinq points de plus que lors du choix, le mois dernier, des quatre finalistes actuellement en lice parmi huit postulants.Le vote continuera jusqu’à jeudi, cette fois par un système de répondeur automatique. Indépendamment de cela, un sondage d’opinion auprès des citoyens sera réalisé demain et après-demain. Ceux-ci n’auront qu’à faire un choix parmi les questions à quatre hypothèses de duel entre Lee Jae-myung et chacun des prétendants du PPP.Le nom de l’heureux gagnant sera déterminé et dévoilé vendredi après avoir pris en compte les résultats des votes et du sondage pour 50 % respectivement.