Présidentielle 2022 : Ahn Cheol-soo ne croit plus à une candidature unique avec le PPP

Photo : YONHAP News

Toujours à propos de la présidentielle de 2022, le patron du Parti du peuple Ahn Cheol-soo, qui a lancé hier sa troisième candidature, a martelé qu’il n’avait aucune intention de faire alliance avec le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) en vue d’une candidature unique.Invité aujourd’hui dans une émission de radio, il a souligné que l’objectif était d’être élu président de la République et qu’il réussirait l’alternance politique.Médecin puis entrepreneur devenu homme politique, Ahn a ainsi coupé court aux affirmations de Hong Joon-pyo, un des postulants du PPP, la principale force de l’opposition, à la primaire de l’échéance suprême. Le second a auparavant déclaré être convenu avec le premier d’unifier leur candidature, s’il est investi candidat officiel.Situé au centre droit et très critique à l’encontre de l’administration de Moon Jae-in, le Parti du peuple pourra avoir une voix prépondérante si les candidats des deux principaux partis de l’hémicycle sont au coude-à-coude.