Moon Jae-in se recueille en mémoire des victimes du naufrage d’un bateau de touristes sud-coréens à Budapest

Photo : YONHAP News

Après l’Italie et le Royaume-Uni, le président sud-coréen a entamé une visite d’Etat en Hongrie, dernière étape de sa tournée européenne. Arrivé hier après-midi, heure locale, dans la capitale Budapest, Moon Jae-in s’est aussitôt rendu sur le lieu aménagé en mémoire des victimes du naufrage d’un bateau survenu en mai 2019 sur le Danube.Le navire, baptisé « Hableany », transportait 33 touristes et guides sud-coréens qui effectuaient une visite nocturne. Il a coulé après une collision avec un bateau de croisière, faisant 27 morts : 25 sud-Coréens, le capitaine et un membre d’équipage local. Un autre sud-Coréen est porté disparu.Vêtus de noir, Moon et son épouse ont déposé des fleurs devant une stèle dressée en leur souvenir et se sont recueillis. Le vice-Premier ministre hongrois Mihaly Varga qui les accompagnait a donné des explications sur le monument funéraire.Cette stèle de granit mesure 1,6 mètre de haut sur sept mètres de large et ressemble au navire accidenté. Les noms des victimes y sont gravés en coréen, en hongrois et en anglais.Le locataire de la Cheongwadae en a profité pour remercier le gouvernement de Budapest d’avoir tout fait pour retrouver et secourir les disparus au moment du drame, et pour évoquer le fait que le peuple hongrois avait lui aussi exprimé sa solidarité et son soutien. Moon a manifesté sa reconnaissance au pays d’Europe centrale pour avoir aménagé cet espace, et souhaité aussi que l’amitié se fasse à cette occasion entre sud-Coréens et Hongrois.