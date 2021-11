Les réserves de change sud-coréennes battent un nouveau record

Photo : YONHAP News

Les réserves de change de la Corée du Sud ont établi un nouveau record historique. Selon la Banque de Corée (BOK), elles ont atteint 469,21 milliards de dollars, fin octobre, en hausse de 5,24 milliards sur un mois.La valeur en dollar des actifs des autres monnaies, les obligations de stabilisation des devises étrangères, et les dépôts des monnaies étrangères des établissements financiers ont tous connu un accroissement.Par actif, les valeurs mobilières ont baissé de 940 millions de dollars, mais les dépôts en devises ont progressé de 5,95 milliards de dollars.Les droits de tirage spéciaux (DTS) et la position de réserve au FMI ont augmenté respectivement de 140 millions et 80 millions de dollars.Quant à l’or, qui ne reflète pas l’évolution du prix, il s’est maintenu au même niveau avec 4,79 milliards de dollars.Fin septembre, le pays du Matin clair s’est classé 9e place dans le monde en matière d’avoirs en devises étrangères.