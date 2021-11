Moon Jae-in : la Corée du Sud doit être en première ligne pour réduire les émissions de GES

Photo : YONHAP News

Après avoir pris part au sommet de la 26e conférence des Nations unies sur le climat (COP26), qui se tient à Glasgow au Royaume-Uni, le président sud-coréen est arrivé à Budapest, dernière étape de son périple européen.Avant de quitter hier la cité écossaise, Moon Jae-in a posté un message sur les réseaux sociaux. Il y écrit que la Corée du Sud, le seul pays autrefois en développement et désormais promu au rang de nation avancée, doit être en première ligne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Et d’évoquer aussi le fait qu’il a présenté, devant la COP26, l’objectif de neutralité carbone de son pays en comptant sur ses concitoyens et les entreprises, ainsi que sur leur esprit de coexistence.Le dirigeant souligne en même temps que « nous avons rehaussé l’objectif des contributions déterminées au niveau national (CDN) à l’horizon 2030, rejoint aussi l’engagement international pour diminuer le méthane et travaillerons en étroite coopération pour protéger les forêts et les écosystèmes ».Le président Moon affireme également qu’il faut agir sans plus tarder pour trouver des solutions à la crise climatique et souhaite que les sud-Coréens donnent l’exemple et prennent l’initiative pour la solidarité et la coopération internationales en ce sens.