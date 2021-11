La KOMSCO dévoile le permis de conduire numérique

Photo : YONHAP News

La KOMSCO, l’institution monétaire sud-coréenne, a dévoilé ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI) des technologies de pointe anti-contrefaçon, à l’occasion du 70e anniversaire de sa fondation. L'occasion de présenter notamment le permis de conduire numérique délivré sur une application mobile.Celui-ci sera mis à la disposition du public à titre d’essai en janvier prochain. Sécurisé par un identifiant décentralisé basé sur la blockchain, il pourra servir à justifier son identité en ligne comme hors ligne. Les utilisateurs peuvent choisir de dissimuler ou non les derniers chiffres de leur numéro de carte d’identité ou leur adresse. Cette technique d’identification est actuellement utilisée pour la délivrance de la carte d’identité numérique ainsi que de divers certificats publics.L'entreprise publique a également présenté un label sécurisé pour les gobelets jetables, conçu pour entraver les actes illicites concernant le système de consigne qui sera mis en œuvre en juin prochain. Parmi ses nouvelles inventions, on retrouve également la technologie de gestion intégrée des bons d’achat numérique de différentes régions ainsi que celle d’authentification des produits visant à protéger les marques des entreprises.L'Hôtel des monnaies de Corée organise une telle séance chaque année en vue de promouvoir la croissance des PME à travers le transfert de ces nouvelles technologies. Pour cette édition, elle a invité des responsables parmi ses entreprises partenaires afin de les aider à trouver des débouchés.