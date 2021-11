Semi-conducteurs : les fabricants sud-coréens peaufinent les données demandées par Washington avant la date limite

Photo : Getty Images Bank

La date butoir de la demande de Washington des données sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs tombe dans cinq jours. Les entreprises sud-coréennes comme Samsung Electronics et SK Hynix comptent remettre les documents concernés avant la date limite, excepté les informations internes sensibles, sans violer la clause de confidentialité.Pour rappel, le 24 septembre, lorsque la pénurie mondiale de puces électroniques a atteint son pic, le gouvernement américain a réclamé aux fabricants mondiaux de transmettre un questionnaire comprenant les informations sur le stock, les commandes et les ventes. Les acteurs du pays du Matin clair ont exprimé leur préoccupation sur le risque de divulgation de secrets commerciaux.Selon un responsable, compte tenu du fait que la demande des Etats-Unis ne semble pas cibler la Corée du Sud en particulier, sa société entend coopérer dans la mesure du possible.Entretemps, Séoul a négocié avec Washington en essayant d’alléger la charge de ses entreprises tout en coopérant avec lui. Une fois les données transmises, il prévoit de discuter de la collaboration bilatérale en la matière avec le département américain du Commerce. Dans ce cadre, le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie Moon Sung-wook s’envolera pour les USA dans le courant du mois pour s’entretenir avec son homologue Gina Raimondo.Les deux pays se sont engagés à travailler main dans la main pour assurer l’approvisionnement stable des semi-conducteurs et des batteries de véhicules électriques lors du sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden qui s’est tenu en mai dernier.