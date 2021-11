COVID-19 : Séoul appelle Tokyo à assouplir au plus vite les restrictions aux frontières

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen continue d’exhorter le Japon à alléger les restrictions de voyage pour autoriser au moins les hommes d’affaires et les étudiants à se rendre dans l’archipel. Tokyo les maintient depuis janvier pour limiter la propagation du coronavirus.C’est ce qu’a déclaré, hier, un responsable du ministère des Affaires étrangères aux journalistes. Il a précisé que Séoul en avait fait part aussi lors d’un entretien téléphonique, le 15 octobre, entre Moon Jae-in et le nouveau Premier ministre nippon Fumio Kishida comme au cours de la conférence des chefs de la diplomatie des deux pays, en septembre. Et d’ajouter que Tokyo en est bien au courant.Cette annonce est intervenue aussitôt après que la télévision nippone NHK a diffusé une information allant dans ce sens. Selon la chaîne publique, l’administration Kishida s’apprête à permettre aux étrangers de visiter le pays pour de courts voyages d’affaires et pour y étudier.La durée de la quarantaine sera alors réduite à trois jours pour les voyageurs d’affaires, contre dix jours actuellement. Autre piste envisagée, il s’agit de relever de 3 500 à 5 000 le plafond du nombre d'entrées quotidiennes sur le sol japonais, et ce dès la fin du mois.