Les transactions immobilières des étrangers atteignent un record

Photo : YONHAP News

Les transactions immobilières des étrangers n’ont jamais été aussi dynamiques que maintenant. Selon les données du Conseil immobilier de Corée (REB), leur nombre s’est élevé à 16 405 entre janvier et septembre derniers, soit un record depuis la compilation des statistiques en 2006 et un niveau cinq fois plus élevé qu’il y a 15 ans. La ville d’Incheon et les provinces de Chungcheong étaient les régions les plus plébiscitées.Quant aux transactions foncières, elles ont également renouvelé un record avec 4 772. Notamment, les provinces de Chungcheong et celle de Gyeongsang du Sud ont recensé le plus de ventes et d’achats.Pourtant, ce phénomène n’est pas vu d’un bon œil par beaucoup, car le marché de l’immobilier local s’est affaibli suite aux restrictions draconiennes du gouvernement pour entraver la flambée des prix. Certains pointent du doigt alors la discrimination à rebours qui privilégie les étrangers.Sur le site de la Maison bleue, un pétitionnaire a écrit que les acquéreurs étrangers n’étaient pas tenus de préciser leur plan de financement ou la source de leurs fonds lors de l’acquisition, et que les spéculateurs étrangers perturbaient le marché en recourant même à des moyens spéculatifs.En effet, au niveau fiscal, les étrangers sont avantagés par rapport aux locaux. L’an dernier, une loi était à l’étude pour leur imposer un taux plus élevé sur la taxe d’acquisition et l’impôt sur les gains en capital pour les transactions de logements, mais le texte a été enterré du fait qu’il va à l’encontre de l’accord de réciprocité.