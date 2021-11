Les achats en ligne enregistrent un record en septembre

Photo : Getty Images Bank

La croissance du e-commerce patine, mais son montant a atteint un record en septembre dernier avec 16 215 milliards de wons, soit 11,9 milliards d’euros. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), il s'agit d'une progression de 17 % en glissement annuel et de 2,4 % sur un mois. Le taux d’augmentation, qui restait au-dessus des 20 % entre mars et juillet derniers, est passé sous cette barre à partir d’août.Plus précisément, les services liés aux voyages et au transport ont grimpé de 40 %, dopés par le repli de l’épidémie de COVID-19, tandis que les services alimentaires ont bondi de 36,8 %, forts de la diversification des cadeaux des fêtes traditionnelles. L’électroménager, la mode vestimentaire et l’alimentation ont également gagné du terrain.A propos des achats sur mobile, ils se sont accrus de 23,9 % par rapport à il y a un an à 11 738 milliards de wons, l’équivalent de 8,6 milliards d’euros. Ils pèsent désormais 72,4 % du commerce électronique, en hausse de quatre points.Les catégories de shopping les plus plébiscitées sur smartphone étaient les services de livraison de repas et les produits pour enfants et animaux de compagnie.Quant aux achats en ligne à l’étranger, ils ont progressé de 14,6 % sur un an, notamment en Chine et au Japon. En revanche, les ventes directes auprès des étrangers ont enregistré une baisse de 39 % en raison du déclin des boutiques hors taxe.