Moon Jae-in arrive à Budapest, dernière étape de sa tournée européenne

Photo : YONHAP News

Après l’Italie et le Royaume-Uni, le président de la République est arrivé hier en Hongrie, dernière étape de son périple européen.Moon Jae-in a débuté sa visite d’Etat dans ce pays d’Europe centrale par un déplacement sur le lieu du naufrage d’un bateau de touristes sud-coréens, survenu en mai 2019 sur le Danube. Le navire avait sombré après une collision avec un bateau de croisière.Le gouvernement de Budapest y a aménagé au début de l’année un espace en mémoire des victimes du drame et dressé une stèle sur laquelle sont gravés les noms des 28 morts et disparus et les circonstances de l’accident. 28 ampoules les éclairent.Le vice-Premier ministre hongrois Mihaly Varga, qui accompagnait le couple présidentiel, a affirmé que ses concitoyens comme les sud-Coréens ne les oublieraient jamais.Le locataire de la Cheongwadae s’est recueilli en leur souvenir et a exprimé sa reconnaissance au gouvernement local pour les avoir secourus au moment de la tragédie et aménagé aussi cet espace. « Cela créera une amitié éternelle entre les peuples des deux pays », a-t-il déclaré.Moon est le deuxième chef d’Etat sud-coréen en 20 ans à faire un déplacement à Budapest. Kim Dae-jung, président de 1998 à 2003, s’y était rendu en 2001.La Hongrie est le premier pays dit du bloc de l’Est avec lequel le pays du Matin clair a établi des relations diplomatiques. Elle fait partie du groupe de Visegrad, qui réunit aussi la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. Dans sa capitale, le président Moon doit rencontrer ses homologues de ce club informel.A l’heure actuelle, une vingtaine d’entreprises sud-coréennes sont présentes dans ces quatre Etats. Le voyage présidentiel sera donc largement consacré à la coopération économique entre Séoul et les quatre capitales.