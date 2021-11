COVID-19 : l’épidémie repart à la hausse

Photo : YONHAP News

2 667. C’est le nombre de nouveaux cas de COVID-19 répertoriés au cours des dernières 24 heures. Plus de 78 % d’entre eux ont été recensés dans la région métropolitaine de Séoul. Rien que dans la capitale, plus de 1 000 infections supplémentaires ont été comptabilisées.Le nombre de décès et celui de patients en état grave ou critique ont eux aussi progressé, respectivement de 18 et de 31 sur une journée. 80 % de ces malades sont âgés de plus de 60 ans.Au niveau hebdomadaire, la Corée du Sud a enregistré en moyenne 2 030 cas positifs par jour, un bond de 41 % en une semaine. De quoi inquiéter le gouvernement, à deux semaines à peine du suneung, cet examen national d’entrée à l’université. En outre, les élèves seront bientôt de retour en classe entière. L'étau sanitaire se resserrera en particulier dans les établissements scolaires.A noter aussi que plus de la moitié des lits d’hôpitaux (53 %) sont occupés, et 46 % de ceux réservés aux soins intensifs.Côté vaccination : le taux de primo-vaccinés dans la population a dépassé la barre des 80 %, et 75,5 % ont reçu les deux injections.Le gouvernement a par ailleurs décidé de mettre en place une équipe interministérielle d’inspection spéciale dès demain, dans le but de veiller au respect des gestes barrières pendant les deux prochaines semaines.