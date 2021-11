Présidentielle 2022 : le PPP en route vers le choix de son candidat officiel

Photo : YONHAP News

Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, poursuit le vote de sa primaire en vue de la présidentielle de mars 2022.Lundi et mardi, ses adhérents ont été appelés à exprimer par smartphone leur opinion pour choisir un des quatre postulants finalistes. Ceux qui ne l’ont pas fait pourront voter aujourd’hui et demain, cette fois par un système de répondeur automatique. Jusqu’à hier, le taux de participation au scrutin a atteint 54,49 %.Indépendamment de cela, des sondages d’opinion sont réalisés auprès de 6 000 citoyens ce mercredi et demain. Quatre instituts les effectuent, interrogeant chacun 1 500 personnes. Celles-ci n’auront qu’à faire un choix parmi les questions à quatre scénarios de duel entre Lee Jae-myung, le candidat officiel du Minjoo, le parti au pouvoir, et chacun des prétendants du PPP.Le nom du candidat investi sera déterminé et dévoilé vendredi après avoir pris en compte les résultats des votes et des sondages pour 50 % respectivement.En attendant, les quatre prétendants jettent leurs dernières forces pour conquérir le cœur des électeurs en allant à leur rencontre sur les marchés traditionnels ou en accordant des interviews aux médias.