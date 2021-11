Séoul cherche à vendre le FA-50 à la Slovaquie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud cherche à exporter ses avions d’attaque légers FA-50 vers la Slovaquie. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son Administration chargée des marchés publics de la défense (DAPA).Son patron Kang Eun-ho, actuellement en voyage à Budapest, où se tient le sommet entre Moon Jae-in et les dirigeants des quatre pays de Visegrad, mène des concertations en ce sens avec la Slovaquie et la Hongrie, qui constituent le groupe dit « V4 » avec la République tchèque et la Pologne.En marge de ce sommet qui durera jusqu’à demain, Kang sera présent à la conclusion d’un accord entre Korea Aerospace Industries (KAI), l’entreprise sud-coréenne qui a développé l’avion, et le LOTN, son partenaire slovaque. En vertu de cet accord sur l’éventuelle acquisition du FA-50, les deux parties engageront leurs négociations.Le gouvernement de Bratislava remplace sa flotte vieillissante de dix avions d’entraînement militaires L-39 pour un coût de 500 millions de dollars.Le FA-50 de conception sud-coréenne peut voler à une vitesse pouvant atteindre Mach 1,5 et est doté de meilleurs équipements électroniques que le F-4 et le F-5. Le mois dernier, le président Moon Jae-in s’est rendu, à bord de cet appareil, sur le site du Salon international de l’aéronautique et de la défense de Séoul (ADEX).