Séoul et Budapest s’accordent pour porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat en Hongrie, le président sud-coréen Moon Jae-in s’est entretenu hier avec son homologue Janos Ader. Les deux dirigeants sont alors convenus de hisser les relations de leurs pays au niveau de partenariat stratégique.La Hongrie est le premier Etat du bloc de l’Est à avoir établi ses relations diplomatiques avec la Corée du Sud. C’était en 1989. C’est donc la première fois en 32 ans que les deux nations ont pris un tel engagement.Le locataire de la Cheongwadae a en personne fait cette annonce devant les journalistes, ajoutant que lui et le leader hongrois avaient également échangé sur les moyens de rehausser la coopération substantielle dans chaque domaine concerné.Le président Ader a de son côté fait savoir que les deux pays avaient affiché leur convergence sur le fait qu’atteindre la neutralité carbone est impossible sans utiliser l’énergie nucléaire.C’est une entente susceptible de faire débat, puisque l’administration de Moon Jae-in, elle, mène une politique de sortie graduelle du nucléaire, en dépit des critiques de l’opposition.La Maison bleue s’est aussitôt défendue. Selon sa porte-parole Park Kyung-mee, le président Moon soutient le rôle du nucléaire sur la route de la neutralité carbone 2050, tout en fermant les réacteurs en fin de cycle et en annulant la construction de nouvelles tranches dans le pays du Matin clair. La présidence a ajouté que les technologies et les personnels concernés seraient maintenus et que cela permettait de coopérer avec les Etats souhaitant se doter de centrales nucléaires.Egalement à Budapest, le numéro un sud-coréen a rencontré les hommes d’affaires du groupe de Visegrad, réunissant quatre pays d’Europe centrale : la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. A cette occasion, un mémorandum d’entente a été conclu avec une entreprise slovaque visant à exporter l’avion d’attaque léger de conception sud-coréenne FA-50.Aujourd’hui, Moon a rendez-vous avec ses homologues de ce club informel, dit aussi « V4 », avant d'achever sa tournée européenne qui l’a conduit aussi en Italie et au Royaume-Uni.